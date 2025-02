Revaliderende agenten seksueel lastiggevallen

Zeker tien vrouwelijke agenten hebben zich gemeld met verhalen over ernstig seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dat zou zijn gebeurd bij een project waar agenten die al trauma's hebben, moeten herstellen, schrijft het AD.

Uit angst en wantrouwen durven de meesten geen verklaring af te leggen. Om te voorkomen dat het interne onderzoek op een mislukking uitloopt, wil de politietop slachtoffers nu anoniem een verklaring laten afleggen. "Omdat we graag willen dat iedereen zijn of haar verhaal kan doen. Daar zitten ook juridische haken en ogen aan. Die brengen we in kaart", zegt een woordvoerder van de politie.

In september 2024 begon de politie een intern onderzoek naar aanleiding van een reeks verontrustende signalen van ernstig seksueel grensoverschrijdend gedrag. Een projectleider en een andere leidinggevende werden op non- actief gesteld. Tegen die laatste is aangifte gedaan en loopt er een strafrechtelijk onderzoek.