ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Revolutionaire Garde: aanvallen op Israël waren een waarschuwing

Samenleving
door anp
zondag, 07 juni 2026 om 22:26
anp070626141 1
TEHERAN (ANP/AFP/RTR) - De Iraanse Revolutionaire Garde (IRG) heeft verklaard dat de raketaanval op Israël van zondagavond een "waarschuwing" was, een reactie op de Israëlische aanval op de Libanese hoofdstad Beiroet eerder die dag. Ook dreigde de IRG met grootschaligere aanvallen op Amerikaanse en Israëlische doelen in het geval van nieuwe agressie.
"De operatie van vanavond was een waarschuwing. Als dergelijke agressie zich herhaalt, zullen de reacties omvangrijker zijn en zich richten op alle Amerikaans-zionistische doelwitten in de regio", aldus de elitetroepen van het Iraanse leger.
Het Israëlische leger meldt intussen dat burgers in het hele land de schuilplaatsen mogen verlaten, wat erop wijst dat de dreiging van Iraanse raketten voorbij is.
loading

POPULAIR NIEUWS

101330824_m

Gestoken door een onbekend beestje? Eerst kijken, dan pas krabben

194171371_m

Nieuwe heffing op leaseauto's: €300 per maand extra voor je werkgever, ook bij hybride

artikel_13641_afbeelding

De juridische valkuilen van ontslag tijdens ziekteverzuim

16Daily-PopeTrump-articleLarge

Amerikaanse bisschoppen verstoren 250-jarig jubileum met gebed voor migranten en slaven

205412244_m

Deze nog onbekende factor heeft veel invloed op je slaapkwaliteit: 3 tips voor verbetering

236862315_m

Waarom vinden zoveel mensen matcha ineens lekker?

Loading