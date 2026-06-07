Trump tegen Iran: keer terug naar de onderhandelingstafel

WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft een eerste reactie gegeven op de Iraanse raketaanvallen op Israël, die Teheran zei te hebben uitgevoerd ter vergelding van Israëlische aanvallen op Beiroet eerder op zondag. "Wat ik Iran zou willen voorhouden: jullie hebben jullie projectielen afgevuurd, nu is het genoeg", zei hij onder meer tegen de zender Fox News. "Keer terug naar de onderhandelingstafel en sluit een deal."

Eerder op zondag had Trump nog beweerd dat een deal tussen de VS en Iran nabij was, iets wat Iran overigens niet bevestigde. De president erkende tegen Fox News dat een deal nu verder weg lijkt. "Ik had willen zeggen dat de deal op maandag, dinsdag of woensdag zou worden ondertekend. En nu gebeurt dit."