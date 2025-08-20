Rijendik langs IJ voor intocht SAIL Amsterdam

AMSTERDAM (ANP) - Langs het IJ in Amsterdam staan rijendik bezoekers voor de intocht van SAIL. Achter het Centraal Station en aan de noordkant bij Filmmuseum EYE hebben zich veel mensen verzameld om de parade van tallships en historische schepen te zien. Ook op andere plekken langs de kades is het druk. Veel mensen zitten te picknicken en de sfeer is gemoedelijk.

Vanaf het IJ varen nog veel plezierbootjes richting het Noordzeekanaal om aan te haken bij de intocht.

De eerste vaartuigen varen naar verwachting tussen 14.00 en 14.30 uur over het water tussen het Centraal Station en de Sixhaven, waar ze worden verwelkomd met saluutschoten. Voorop vaart de Clipper Stad Amsterdam, een driemaster met onder anderen burgemeester Femke Halsema aan boord.

Dagjesmensen

Woensdagochtend vertrokken alle schepen voor de SAIL-In vanuit IJmuiden. Langs de kant staan op verschillende plekken mensen te kijken naar de parade, ziet een verslaggever. Zo is de kade bij Velsen-Noord en -Zuid helemaal vol en staat bij Beverwijk een rij campers met dagjesmensen.

De bewoners van de flat in Velsen-Zuid, die uitkijkt op het kanaal, hebben hun balkons voor de gelegenheid verhuurd. Voor 75 euro kunnen geïnteresseerden het nautische spektakel van bovenaf bekijken. Ook de passagiers van cruiseschip Ocean Majesty, afgemeerd in Velsen-Noord, zitten op de eerste rij en kijken hun ogen uit.