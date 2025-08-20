ECONOMIE
Veldkamp: straf Poetin als hij niet meewerkt aan top met Zelensky

Samenleving
door anp
woensdag, 20 augustus 2025 om 14:11
anp200825124 1
DEN HAAG (ANP) - Europa moet volgens demissionair minister Caspar Veldkamp (Buitenlandse Zaken, NSC) Rusland extra sancties opleggen als president Vladimir Poetin niet meewerkt aan het gesprek met president Volodymyr Zelensky van Oekraïne. Er wordt momenteel aan zo'n top gewerkt die op korte termijn moet plaatsvinden.
"Ik vind ook dat als Poetin niet meewerkt aan zo'n gesprek dat dat gevolgen moet hebben wat betreft Europese sancties", zei de minister woensdag. De EU werkt momenteel al aan een negentiende sanctiepakket tegen Rusland. Poetin heeft volgens de Amerikanen maandag ingestemd met een ontmoeting met Zelensky om te praten over het beëindigen van de oorlog.
Veldkamp wil dat de Europese sancties "wendbaarder" worden en de besluitvorming minder traag. De EU-landen moeten volgens hem kunnen zeggen: "Als jij, Poetin, dit doet dan krijg jij deze sanctie opgelegd en als je meewerkt krijg je die sanctie niet opgelegd". Volgens Veldkamp moet de EU haar "instrumenten beter leren gebruiken".
