Krant: overheid VS worstelt met beveiliging minister van Defensie

WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse dienst die topfiguren van defensie moet bewaken, worstelt met de zware beveiliging van minister van Defensie Pete Hegseth en zijn gezin. Dat schrijft de krant The Washington Post na eigen onderzoek.

Een bron bij het agentschap, de Criminal Investigation Division (CID), noemt de bewaking van Hegseth ongekend. "Ik heb nog nooit zoveel beveiligingsteams voor één persoon gezien."

CID gaat naast persoonsbeveiliging ook over strafrechtelijke onderzoeken. Voor de bewaking van vips als de minister worden normaliter zo'n 150 van de 1500 agenten vrijgemaakt, maar dat zijn er volgens bronnen inmiddels honderden.

Ex-partners

Daarbij speelt mee dat niet alleen Hegseth en zijn vrouw worden bewaakt. Ook bij hun ex-partners zou soms beveiliging nodig zijn, om hun kinderen uit eerdere relaties te beschermen.

Daarnaast groeien de zorgen over politiek geweld. Zo zou de beveiliging flink zijn opgevoerd nadat was gedreigd met een bomaanslag op een woning van Hegseth in Tennessee.