Rijksmuseum komt met vestiging in Eindhoven

Samenleving
door anp
donderdag, 11 december 2025 om 11:19
EINDHOVEN (ANP) - Het Rijksmuseum krijgt een vestiging in Eindhoven. Het nieuw te bouwen museum toont werken uit de wereldberoemde collectie en komt aan de Dommel, vlak bij het station. Dat maakte de gemeente Eindhoven donderdag bekend. Het plan is dat het over zes tot acht jaar de deuren opent. ASML is founding partner.
"Het Rijksmuseum in Eindhoven is een waardevolle toevoeging aan het culturele klimaat van Brabant en ver daarbuiten. Kunst en geschiedenis hebben een verbindende kracht in onze snelgroeiende Brainportregio", zegt burgemeester van Eindhoven Jeroen Dijsselbloem.
