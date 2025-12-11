ECONOMIE
5 handige weetjes voor wie met kerst een béétje wil opletten met eten

gezondheid
door Nina van der Linden
donderdag, 11 december 2025 om 11:15
bijgewerkt om donderdag, 11 december 2025 om 11:17
Je ontkomt er bijna niet aan tijdens de feestdagen: veel en ongezond eten. Het is heerlijk om je een paar dagen even te laten gaan na een heel jaar (redelijk) 'braaf' te zijn geweest. Mocht je toch een béétje willen opletten met wat je eet, dan zijn onderstaande feiten handig om te weten.
Champagne versus wijn
Veel mensen denken dat champagne dikker maakt dan wijn. Dat is niet zo. 100 milliliter champagne bevat 67 calorieën, terwijl eenzelfde hoeveelheid rode wijn 82 calorieën bevat. Wel is het zo dat een glas wijn vaak iets groter is. Overigens zitten in rode en witte wijn ongeveer evenveel calorieën.
Kerststol
Kerststol is helaas een echte dikmaker. Een plak bevat net zoveel calorieën als vijf bitterballen, namelijk een kleine 300.
Appelflappen versus oliebollen
Je zou verwachten dat oliebollen veel vetter zijn dan appelflappen, maar het tegendeel is waar. Vergeleken met veel andere kerstige lekkernijen is de oliebol vrij onschuldig met zijn 161 calorieën. Een appelflap bevat er maar liefst 361.
Likeur
Van een likeurtje na het eten wordt gezegd dat het goed is voor de spijsvertering, maar zie dat maar als een excuus om nog een alcoholische versnapering te kunnen nemen, want daar is geen enkel bewijs voor. Lekker is het wel.
Compenseren
Je denkt wellicht slim te zijn door overdag weinig tot niets te eten om je daarna te buiten te kunnen gaan aan het kerstdiner, maar vaak werkt het niet. Ten eerste zul je eerder tussendoor gaan snacken als je maaltijden overslaat en ten tweede heb je dan 's avonds zoveel trek dat je alsnog veel te veel neemt.

