Rijkswaterstaat heeft oplossing voor haperende Haringvlietbrug

ROTTERDAM (ANP) - Rijkswaterstaat denkt de oplossing te hebben gevonden voor de problemen aan de Haringvlietbrug die sinds enkele weken meermalen met storingen te kampen had. "De oorzaak was een probleem met de software van de brug, waarmee de twee hoofdmotoren van de brug worden aangestuurd. De storing kon worden verholpen door in de software een korte vertraging in te bouwen, waarna het systeem weer correct reageert", meldt een woordvoerder van Rijkswaterstaat.

Door de mankementen was er overlast en had het verkeer te maken met omleidingen en vertragingen. De brug op snelweg A29 tussen Rotterdam en Roosendaal was afgelopen vrijdagavond dicht voor een analyse. De brug is meermalen geopend en gesloten.

Dinsdag en woensdag wordt de brug geopend voor de hoge scheepvaart op elk uur tussen 10.00 en 15.00 uur. De brug gaat ook open als er geen schepen zijn die willen passeren, om zoveel mogelijk te kunnen testen in een normale situatie, meldt Rijkswaterstaat.