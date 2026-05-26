DEN HAAG (ANP) - Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) waarschuwt voor hoge ozonconcentraties. De hoogste concentraties lijken zich te ontwikkelen in een band van Leiden naar Hilversum, Utrecht en Flevoland tot aan Zwolle. Door ozon kan smog ontstaan, wat slecht is voor de luchtkwaliteit. Mensen die er gevoelig voor zijn, zoals astmapatiënten, kunnen daar last van hebben. Het RIVM adviseert hun om binnen te blijven en zware fysieke inspanning te beperken. Dit advies geldt vooral in de namiddag en het begin van de avond.

Smog door ozon kan leiden tot hoesten en kortademigheid. Ook kunnen mensen die er gevoelig voor zijn geïrriteerde ogen, neus en keel krijgen. Smog door ozon ontstaat door luchtvervuiling op zonnige dagen als er weinig wind staat. Vervuilende stoffen vormen ozon door zonlicht. De kans op smog verdwijnt woensdag.

Het RIVM geeft een waarschuwing af als er meer dan 180 microgram ozon per kubieke meter in de lucht zit. De luchtkwaliteit is dan "slecht" volgens de Nederlandse Luchtkwaliteitsindex.