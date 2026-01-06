Rijkswaterstaat strooit weer miljoenen kilo's zout op de wegen

UTRECHT (ANP) - De strooiwagens van Rijkswaterstaat hebben dinsdag ongeveer 8 miljoen kilo zout over de Nederlandse wegen gestrooid. Maandag werd 12 miljoen kilo gestrooid. De voorraad is voorlopig nog lang niet op, de organisatie had aan het begin van de winter zo'n 250 miljoen kilo tot haar beschikking.

De hoeveelheid is geen record. In februari 2021 strooiden de wagens in een periode van 39 uur zo'n 42 miljoen kilo.

De strooiwagens hadden de meeste problemen in het midden van het land. Gladheid en sneeuwval leidden daar tot files. "Het verkeer kan niet zomaar aan de kant. En als er een file staat kun je niet strooien. Als het verkeer stilstaat, staat de strooiploeg ook stil. Bovendien drukt het verkeer de sneeuw aan, waardoor ijsplaten ontstaan. Dat maakt het bestrijden van gladheid heel moeilijk", aldus Rijkswaterstaat.

De organisatie roept mensen op woensdag niet de weg op te gaan, en thuis te werken als dat kan. "We willen geen herhaling van maandag", zegt een woordvoerster.