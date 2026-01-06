ECONOMIE
Principeovereenkomst voor troepeninzet Oekraïne na oorlog

Samenleving
door anp
dinsdag, 06 januari 2026 om 20:03
anp060126206 1
PARIJS (ANP/RTR) - Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Oekraïne hebben een principeovereenkomst getekend voor troepeninzet in Oekraïne na afloop van de oorlog in dat land. Dat gebeurde na afloop van een bijeenkomst van de Coalitie van Bereidwilligen in Parijs, waar werd onderhandeld over het toezicht op een mogelijke vrede in Oekraïne. De vredesmacht moet gaan bestaan uit militairen uit verschillende landen.
Ook gingen de meer dan dertig leden van de Coalitie, waaronder Nederland, akkoord met veiligheidsgaranties voor Oekraïne. De Franse president Emmanuel Macron noemde die tijdens de persconferentie na afloop "robuust". Volgens de Franse leider moeten de maatregelen verzekeren dat Oekraïne niet wordt gedwongen zomaar onder druk in te stemmen met een vredesakkoord.
