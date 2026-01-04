ECONOMIE
Shorttracker Van 't Wout wint op NK opnieuw alle afstanden

Sport
door anp
zondag, 04 januari 2026 om 15:27
LEEUWARDEN (ANP) - Shorttracker Jens van 't Wout heeft bij het NK opnieuw alle afstanden gewonnen. De 24-jarige Nederlander was zondag in de Elfstedenhal in Leeuwarden de snelste op de 1000 meter. Zaterdag schreef Van 't Wout al de 500 en 1500 meter op zijn naam. Vorig jaar won Van 't Wout ook alle drie de afstanden.
Friso Emons eindigde achter Van 't Wout als tweede op de 1000 meter en het brons ging naar Melle van 't Wout.
Bij de vrouwen prolongeerde Michelle Velzeboer haar titel op de 500 meter. Haar zus Xandra Velzeboer meldde zich af, omdat ze vermoeid is en met het oog op de komende Olympische Spelen rust nam. Selma Poutsma behaalde zilver en Zoë Deltrap brons.
