Rijkswaterstaat waarschuwt voor gevaarlijke rijomstandigheden

UTRECHT (ANP) - Weggebruikers in het hele land moeten alert zijn op gevaarlijke rijomstandigheden door bevriezing van natte weggedeelten. Daarvoor waarschuwt Rijkswaterstaat vrijdagochtend. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor heel Nederland, behalve de Waddeneilanden, omdat het op veel plaatsen glad kan zijn door bevriezing van natte weggedeelten. "Pas je rijstijl aan als je de weg op gaat", aldus Rijkswaterstaat.

Een woordvoerder van de ANWB laat weten dat er vrijdagochtend altijd relatief weinig woon-werkverkeer is. Er zijn momenteel geen grote problemen op de snelwegen, met uitzondering van de oosthoek van Noord-Brabant, zegt hij.

Maar de waarschuwing van Rijkswaterstaat noemt hij wel belangrijk. "Vooral in Brabant zijn winterse buien overgetrokken". Op de A50 van Eindhoven richting Oss is bij Uden een vrachtwagencombinatie geschaard, wat even voor 07.00 uur zorgt voor een file met een halfuur vertraging. "Dat is de enige snelweg die echt heel erg glad is. Er is volop gestrooid, dat helpt wel."

Tussen donderdag 19.00 uur en vrijdag voor 07.00 uur heeft Rijkswaterstaat bijna 5 miljoen kilo zout gestrooid en hebben medewerkers ruim 64.000 kilometer gereden, is te zien op rijkswaterstaatstrooit.nl. Rijkswaterstaat heeft dit seizoen, sinds 1 oktober in totaal ruim 40 miljoen kilo zout gestrooid.