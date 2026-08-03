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Rijkswaterstaat zet de 'kraan van Nederland' bij Driel open

Samenleving
door anp
maandag, 03 augustus 2026 om 13:04
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DRIEL (ANP) - Rijkswaterstaat zet de stuwen in de Nederrijn bij het Gelderse dorp Driel helemaal open. De waterstand aan beide kanten van het stuwcomplex is vrijwel gelijk, waardoor de kering volgens Rijkswaterstaat "geen peilregulerende functie" meer heeft. Het complex bij Amerongen, zo'n 30 kilometer verderop in de rivier, neemt die functie nu over.
De stuw bij Driel staat bekend als de 'kraan van Nederland'. Het water dat via de Rijn het land in komt, wordt hier verdeeld en gaat ook over de IJssel richting het IJsselmeer. Bij hoogwater openen de stuwen om het water snel af te voeren richting zee.
Het is volgens Rijkswaterstaat voor het eerst dat de 'vizierschuiven' in Driel, twee grote halve bogen die normaal gesproken het water tegenhouden, volledig worden opengezet als gevolg van de "extreem lage" rivierafvoer. De stuwen bij Driel, Amerongen en Hagestein (in de Lek) zorgen voor een verdeling van zoet water over Nederland.
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