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ASML-leverancier Zeiss kan grote vraag aan door uitbreiding

Economie
door anp
maandag, 03 augustus 2026 om 13:06
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OBERKOCHEN (ANP/BLOOMBERG) - De Duitse Zeiss Group, een belangrijke leverancier van chipmachinemaker ASML, heeft er vertrouwen in dat het bedrijf kan voldoen aan de grote vraag naar zijn producten. Dat zei Frank Rohmund, hoofd van de halfgeleiderdivisie van de lenzenproducent, in een interview met persbureau Bloomberg.
De halfgeleiderdivisie van het bedrijf kondigde vorige maand aan het hoofdkantoor in Oberkochen te hebben uitgebreid om de ruimte beter te benutten en de productiecapaciteit te vergroten. Het bedrijf bouwt ook een fabriek op een andere locatie en stelt indien nodig verder te kunnen uitbreiden.
Het Duitse bedrijf levert optische apparatuur aan ASML. Deze ultragladde spiegels zijn essentieel voor de EUV-machines van ASML, waarmee de meest geavanceerde chips worden gemaakt. De onderdelen zijn zo belangrijk voor ASML dat de Nederlandse fabrikant in 2016 al een minderheidsbelang in de halfgeleiderdivisie van Zeiss heeft genomen.
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