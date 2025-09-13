ECONOMIE
Risico op natuurbrand ook in noordelijke provincies afgeschaald

Samenleving
door anp
zaterdag, 13 september 2025 om 8:34
anp130925056 1
DEN HAAG (ANP) - In Groningen, Friesland en Drenthe is het risico op natuurbranden weer op het laagste niveau. Nu de noordelijke provincies als laatste ook weer in de zogeheten fase 1 zijn, betekent dit dat in heel Nederland een "regulier risico" bestaat op een brand in bijvoorbeeld bos- of heidegebied.
In fase 1 zijn natuurbeheerders en hulpdiensten voorbereid op een natuurbrand, maar zijn er geen extra maatregelen actief. Bij de volgende fase, het hoogste niveau van natuurbrandrisico, wordt mensen in de natuur gevraagd extra op te letten en zijn natuurbeheerders en hulpdiensten extra alert.
De Friese gemeente Weststellingwerf en het Drentse Westerveld hebben zaterdag het rook- en stookverbod ingetrokken. De gemeenten besloten hiertoe naar aanleiding van het verlaagde risico op natuurbranden.
