De Volkskrant: schotwonden kinderen Gaza wijzen op gericht vuur

AMSTERDAM (ANP) - De getuigenissen van internationale artsen die hebben gewerkt in de Gazastrook wijzen erop dat Israëlische militairen mogelijk bewust op Palestijnse kinderen hebben geschoten, schrijft de Volkskrant. De krant sprak met vijftien artsen die gezamenlijk zeker 114 kinderen van 15 jaar en jonger zagen die alleen een schotwond in hun hoofd of borst hadden, "een belangrijke aanwijzing dat er gericht op de kinderen is geschoten". Gericht schieten op kinderen is een oorlogsmisdaad.

De Volkskrant benadrukt dat het om een conservatieve telling gaat. Kinderen over wie werd getwijfeld of kinderen die ook schotwonden hadden in andere lichaamsdelen zijn niet meegeteld. De artsen vermoeden ook dat het totale aantal kinderen dat in hun hoofd of borst is geschoten vele malen hoger ligt. Kinderen die op slag dood waren, kwamen bijvoorbeeld niet op de afdelingen van de artsen terecht en de krant sprak niet met artsen uit alle ziekenhuizen in Gaza.

De artsen die de Volkskrant sprak voor het onderzoek komen uit de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Australië, Canada en Nederland. Ze waren allemaal al eerder actief in conflictgebieden, maar maakten daar zelden mee dat er kinderen met schotwonden in hun hoofd of borst binnenkwamen.

Beschoten kinderen

Ze werkten in tien verschillende ziekenhuizen en klinieken in Gaza en leverden tientallen beelden van beschoten kinderen. De Volkskrant plaatst een deel daarvan, maar publiceert het merendeel niet omdat die beelden te gruwelijk zouden zijn.

Experts zeggen tegen de krant dat de wonden veroorzaakt lijken door afstandsschoten, die zouden zijn afgevuurd door Israëlische sluipschutters of drones. Dat komt overeen met verklaringen van ooggetuigen. Eerder schreven de BBC en The New York Times ook al over tientallen kinderen die in hun hoofd of borst waren geraakt door kogels.

Israël ontkent

Israël ontkent steevast dat er gericht geschoten wordt op burgers.

De artsen vertelden de Volkskrant dat ze ook aanwijzingen zagen voor andere oorlogsmisdaden. Ze zagen bijvoorbeeld patiënten met minuscule kubus- of cilindervormige deeltjes in hun lichaam. Die zouden afkomstig kunnen zijn van fragmentatiewapens, die zeer omstreden zijn omdat ze voor burgerslachtoffers kunnen zorgen.

Het Israëlische leger ontkent het gebruik van dat soort wapens, maar Amnesty International meldt al langer dat die worden ingezet.