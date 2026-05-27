Risico op natuurbranden in meeste regio's opnieuw verhoogd

door anp
woensdag, 27 mei 2026 om 7:26
DEN HAAG (ANP) - In een groot deel van Nederland geldt een verhoogd risico op natuurbranden, is te zien op een kaart van de brandweer. Woensdagochtend is in 17 van de 25 veiligheidsregio's fase 2 van kracht, het hoogste niveau.
Alleen in Noordoost-Nederland, Noord-Brabant en een deel van Zuid-Holland is het natuurbrandrisico niet verhoogd. In die regio's geldt fase 1.
Het risico op natuurbranden is groter als het al langere tijd droog is in de natuur. Bij fase 2 zijn terreineigenaren, natuurbeheerders en hulpdiensten daar extra alert op en kunnen bepaalde activiteiten in natuurgebieden worden verboden, zoals barbecuen. In fase 1 zijn natuurbeheerders en de brandweer ook voorbereid op een eventuele brand, maar hebben zij nog geen extra maatregelen genomen.
Tot dinsdagochtend gold in heel Nederland nog fase 1, maar daarna werd het natuurbrandrisico in steeds meer regio's verhoogd. Defensie maakte dinsdag bekend om die reden voorlopig te stoppen met oefeningen met explosieven, open vuur en pyrotechniek in natuurgebieden.
