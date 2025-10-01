ECONOMIE
RIVM adviseert MRI-scans voor vrouwen met dicht borstweefsel

Samenleving
door anp
woensdag, 01 oktober 2025 om 11:25
BILTHOVEN (ANP) - Vrouwen met zeer dicht borstweefsel moeten in aanmerking komen voor een MRI-scan. Dat is haalbaar "mits zorgvuldig georganiseerd", concluderen onderzoekers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in een advies aan het ministerie van Volksgezondheid. Het is wel belangrijk dat "genoeg personeel en apparatuur beschikbaar blijven voor andere medische onderzoeken waarvoor MRI nodig is", zeggen ze erbij.
Vrouwen tussen de 50 en 75 jaar komen in aanmerking voor bevolkingsonderzoek om borstkanker zo vroeg mogelijk op te sporen. Het standaardonderzoek gebeurt elke twee jaar met een mammografie, een röntgenfoto. Bij 5 tot 8 procent van de vrouwen is het borstweefsel zeer dicht, waardoor eventuele tumoren slechter te zien zijn. MRI-scans bieden dan uitkomst.
Het RIVM adviseert de MRI-scans toe te voegen aan het bevolkingsonderzoek. De uitvoering kan dan in ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra gebeuren. Deze variant kost vier tot vijf jaar om in te voeren.
