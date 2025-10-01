Inflatie eurozone stijgt naar 2,2 procent

LUXEMBURG (ANP) - De inflatie in de eurozone is in september gestegen naar 2,2 procent. Dat meldt het Europese statistiekbureau Eurostat op basis van een voorlopige raming. In augustus bedroeg de inflatie in het eurogebied nog 2 procent op jaarbasis.

Het cijfer komt overeen met de gemiddelde verwachting van economen. De licht hogere inflatie hangt samen met de prijsontwikkelingen van onder meer diensten en energie. De kerninflatie in het eurogebied, zonder de schommelende prijzen voor energie, voeding, alcohol en tabak, bleef voor de vijfde maand op rij onveranderd op 2,3 procent.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maakte eerder op de dag in een snelle raming bekend dat de Nederlandse inflatie volgens de Europese meetmethode vorige maand steeg naar 3 procent, van 2,4 procent in augustus. De hoogste inflatie in het eurogebied werd volgens Eurostat gemeten in Estland (5,2 procent). In Frankrijk is die het laagst met 1,1 procent.