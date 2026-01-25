RIVM geeft smogwaarschuwing af voor noordelijke helft Nederland

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft een smogwaarschuwing afgegeven voor de noordelijke helft van het land, meldt het instituut zondag. Het gaat om smog door fijnstof.

Hierdoor is de luchtkwaliteit "onvoldoende" en mogelijk lokaal "slecht", aldus het instituut. Het gaat vooral om het gebied boven de lijn Amsterdam-Arnhem, "maar vermoedelijk geldt dit ook voor het midden van het land", aldus het RIVM.

Een hoge concentratie fijnstof in de lucht kan leiden tot een afname van de longfunctie. Vooral mensen met longaandoeningen, zoals astma, chronische bronchitis of longemfyseem, en mensen met hart- en vaatziekten kunnen last hebben.

Zij kunnen klachten voorkomen of verminderen door zich niet te veel in te spannen. In sommige gevallen kan medicatie, in overleg met een arts, worden aangepast.