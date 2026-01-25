ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

RIVM geeft smogwaarschuwing af voor noordelijke helft Nederland

Samenleving
door anp
zondag, 25 januari 2026 om 11:43
bijgewerkt om zondag, 25 januari 2026 om 12:37
anp250126048 1
Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft een smogwaarschuwing afgegeven voor de noordelijke helft van het land, meldt het instituut zondag. Het gaat om smog door fijnstof.
Hierdoor is de luchtkwaliteit "onvoldoende" en mogelijk lokaal "slecht", aldus het instituut. Het gaat vooral om het gebied boven de lijn Amsterdam-Arnhem, "maar vermoedelijk geldt dit ook voor het midden van het land", aldus het RIVM.
Een hoge concentratie fijnstof in de lucht kan leiden tot een afname van de longfunctie. Vooral mensen met longaandoeningen, zoals astma, chronische bronchitis of longemfyseem, en mensen met hart- en vaatziekten kunnen last hebben.
Zij kunnen klachten voorkomen of verminderen door zich niet te veel in te spannen. In sommige gevallen kan medicatie, in overleg met een arts, worden aangepast.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock 2593346507

3 manieren om je eigen rode vlaggen te herkennen, volgens een psycholoog

apaiser crises bebejpg

Viraal: Een magische truc om de driftbuien van je baby te beheersen

images

Slaperige, slordig pratende Trump: arts ziet patroon van hersenbloeding

ANP-543101512

Elke dag seks: hoe realistisch is dat?

226355076_m

Vijf fouten die elke ‘duurzame’ automobilist nog steeds maakt

generated-image

De 5 slechtste ideeën van de 21e eeuw – en hoe ze mislukten

Loading