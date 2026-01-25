ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Schade kunstroof Drents Museum bedraagt ongeveer 250.000 euro

Samenleving
door anp
zondag, 25 januari 2026 om 11:44
anp250126049 1
ASSEN (ANP) - De materiële schade die het Drents Museum opliep als gevolg van de kunstroof van een jaar geleden bedraagt ongeveer 250.000 euro. Een woordvoerder van het museum bevestigt zondag berichtgeving hierover door RTV Drenthe.
De kosten liggen onder meer in herstelwerkzaamheden voor schade toegebracht bij de roof. Maar ook in gemaakte advieskosten en derving van inkomsten. Zo sloot het museum na de kunstroof de deuren en konden bezoekers niet naar binnen.
Het bedrag, dat volgens RTV Drenthe is betaald door de provincie Drenthe, is ook gebruikt voor het verhelpen van een schimmel- en houtwormprobleem in het depot van het museum.
Drie verdachten
De roof vond vorig jaar plaats in de nacht van vrijdag 24 op zaterdag 25 januari. De dieven, die een explosief lieten afgaan, namen onder meer drie gouden armbanden en een gouden helm mee. Het gaat om archeologische kunstschatten uit Roemenië.
Drie verdachten zitten vast wegens de roof. De zaak wordt in april inhoudelijk behandeld, zo werd eerder deze maand bekendgemaakt.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock 2593346507

3 manieren om je eigen rode vlaggen te herkennen, volgens een psycholoog

apaiser crises bebejpg

Viraal: Een magische truc om de driftbuien van je baby te beheersen

images

Slaperige, slordig pratende Trump: arts ziet patroon van hersenbloeding

ANP-543101512

Elke dag seks: hoe realistisch is dat?

226355076_m

Vijf fouten die elke ‘duurzame’ automobilist nog steeds maakt

generated-image

De 5 slechtste ideeën van de 21e eeuw – en hoe ze mislukten

Loading