Schade kunstroof Drents Museum bedraagt ongeveer 250.000 euro

ASSEN (ANP) - De materiële schade die het Drents Museum opliep als gevolg van de kunstroof van een jaar geleden bedraagt ongeveer 250.000 euro. Een woordvoerder van het museum bevestigt zondag berichtgeving hierover door RTV Drenthe.

De kosten liggen onder meer in herstelwerkzaamheden voor schade toegebracht bij de roof. Maar ook in gemaakte advieskosten en derving van inkomsten. Zo sloot het museum na de kunstroof de deuren en konden bezoekers niet naar binnen.

Het bedrag, dat volgens RTV Drenthe is betaald door de provincie Drenthe, is ook gebruikt voor het verhelpen van een schimmel- en houtwormprobleem in het depot van het museum.

Drie verdachten

De roof vond vorig jaar plaats in de nacht van vrijdag 24 op zaterdag 25 januari. De dieven, die een explosief lieten afgaan, namen onder meer drie gouden armbanden en een gouden helm mee. Het gaat om archeologische kunstschatten uit Roemenië.

Drie verdachten zitten vast wegens de roof. De zaak wordt in april inhoudelijk behandeld, zo werd eerder deze maand bekendgemaakt.