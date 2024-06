RIVM lanceert platform voor mensen met langdurige coronaklachten

BILTHOVEN (ANP) - Mensen die last hebben van langdurige en chronische coronaklachten, kunnen hun klachten bijhouden op een nieuw platform. Met de site postcovidonderzoek.nl wil het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) een beter beeld krijgen van deze aandoeningen.

Patiënten kunnen vanaf vrijdag op de portal doorgeven "welke klachten ze hebben, hoe vaak deze klachten voor komen en hoe deze klachten veranderen over de tijd". Ook kunnen ze invullen welke medicijnen ze gebruiken. Elke drie maanden krijgen ze een vragenlijst, waarmee onderzoekers kunnen zien hoe hun aandoening zich ontwikkelt. Ook kunnen de deelnemers via het portaal benaderd worden voor deelname aan andere onderzoeken.

De patiëntenorganisaties PostCovid NL, Long Covid Nederland en Kinderen met Long Covid zijn blij met de komst van de dienst. "Centrale aanmelding voor onderzoek en het volgen van mensen - volwassen én kinderen- met postcovid gaat helpen om een beter beeld te krijgen", zegt directeur Diewke de Haen van PostCovidNL. Ze vindt dat er een manier moet komen om de klachten te behandelen. "Mensen liggen soms al vier jaar in een donkere kamer te wachten tot het beter gaat worden. Dat kan gewoon niet, deze mensen willen hun leven terug."

Het is niet bekend hoeveel mensen coronaklachten hebben gehouden na hun besmetting met het coronavirus. De aandoening wordt postcovid of langdurige covid genoemd. Patiënten zijn snel vermoeid en buiten adem, en kunnen ook last krijgen met hun geheugen en hun concentratie.