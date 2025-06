RIVM monitort straling Iran na aanvallen nucleaire installaties

BILTHOVEN (ANP) - Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) houdt de radiologische situatie in Iran "nauwlettend in de gaten". Meerdere nucleaire installaties in dat land waren afgelopen weekend doelwit van aanvallen door de Verenigde Staten.

Het RIVM monitort de internationale stralingsmeetnetten en brengt op basis van beschikbare gegevens een mogelijke verspreiding in kaart. Daarvoor staat het "in nauw contact" met de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) en het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA).

Tot nu toe zijn er volgens het RIVM geen aanwijzingen dat er radioactieve stoffen buiten de Iraanse installaties zijn vrijgekomen. Landen rond Iran maten zondag ook geen toename van radioactiviteit na de Amerikaanse aanvallen. Het RIVM verwacht niet dat er in Nederland maatregelen nodig zullen zijn, mocht dat in de toekomst wel gebeuren. "Daarvoor is de afstand tot Iran te groot."