BILTHOVEN (ANP) - Mensen met een beperking hebben nog altijd een achterstand. Ze hebben minder vaak betaald werk dan mensen zonder beperking. En als ze wel een baan hebben, is hun inkomen vaak lager. Ook stoppen ze vaker met een studie. De overheid doet niet genoeg om hun achterstanden weg te nemen, concludeert het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Volgens het onderzoek hebben ruim twee miljoen mensen in Nederland een beperking. Zij werken vaker dan vroeger, maar nog altijd minder vaak dan anderen. "Ze verdienen gemiddeld minder en leven vaker in bijna-armoede", aldus het RIVM. Op papier hebben ze wel dezelfde rechten, maar die "vertalen zich nog onvoldoende in gelijke kansen en uitkomsten".

Ook op andere plekken ondervinden mensen met een beperking problemen. Zo zijn de meeste websites en apps nog niet aangepast. Bij sites van de Rijksoverheid en gemeenten is dat beter geregeld dan bij commerciële sites. Bij verkiezingen zijn de stemlokalen vaak niet goed toegankelijk. Sporten is ook lastiger.

Openbaar vervoer

Op sommige onderdelen is het leven van mensen met een beperking wel verbeterd. Zo is het openbaar vervoer toegankelijker. Bij bushaltes zijn minder vaak hoogteverschillen en op stoepen zijn vaker geleidelijnen voor blinden te vinden. Woningen zijn vaker aangepast op beperkingen.

De Verenigde Naties namen in 2006 een verdrag aan waarin stond dat mensen met een beperking dezelfde rechten en mogelijkheden moeten krijgen als mensen zonder beperking. Nederland sloot zich daar in 2016 bij aan. Vervolgens duurde het tot 2024 voor er een 'nationale strategie' kwam om de afspraken in de praktijk te brengen. Het RIVM heeft nu voor het eerst de voortgang gemeten.

Het VN-comité dat controleert of landen zich aan het verdrag houden, had in 2024 ook geconstateerd dat Nederland nog op veel punten tekortschiet.