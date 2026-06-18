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RIVM: quarantaine hantavirus schip voorbij, niemand ziek geworden

Samenleving
door anp
donderdag, 18 juni 2026 om 15:19
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DEN HAAG (ANP) - De quarantaineperiode voor de passagiers van cruiseschip Hondius in Nederland is voorbij. Geen van deze passagiers die op het schip zaten waar in april het hantavirus uitbrak, werd uiteindelijk ziek, meldt het RIVM. Eén persoon blijft langer in quarantaine, want die is in nauw contact geweest met iemand die later is opgenomen met het virus.
De quarantaineperiode duurde 42 dagen en begon op 6 mei. De mensen zaten al die tijd thuis of op een opvanglocatie. Ze zijn allemaal nog een keer getest, maar alle testen waren negatief.
Een aantal passagiers kwam uit een ander land. Zij zijn opgevangen op een quarantainelocatie in Nederland. Ook zij mogen uit quarantaine.
Hete stoom
De Wereldgezondheidsorganisatie zegt in antwoord op vragen van het ANP te verwachten dat de quarantaine voor het hantavirus wereldwijd eind deze maand of begin juli afloopt. Daarmee is er dan ook geen sprake meer van een uitbraak van het virus.
Door de uitbraak op het schip overleden drie mensen, onder wie twee Nederlanders. Tien personen raakten nadien besmet.
De Hondius werd eerder in Rotterdam schoongemaakt met waterstofperoxide en hete stoom en door de GGD en infectiepreventiedeskundigen schoon verklaard. Het schip is intussen weer aan een andere cruise begonnen, meldde rederij Oceanwide Expeditions half juni.
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