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Sinds wapenstilstand meer dan duizend doden in Gaza door Israël

Samenleving
door anp
donderdag, 18 juni 2026 om 15:18
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GAZA-STAD (ANP/RTR) - Sinds het staakt-het-vuren tussen Hamas en Israël vorig jaar oktober zijn meer dan duizend mensen om het leven gekomen door Israëlisch vuur, meldt het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid. Bij de meest recente aanval werden minstens drie mensen gedood.
De cijfers van de gezondheidsautoriteit worden internationaal als betrouwbaar beschouwd.
Israël zegt dat de aanvallen tegen Hamas en andere militante groepen waren. Sinds het staakt-het-vuren wordt er nog onderhandeld over de tweede fase van het vredesplan dat de Amerikaanse president Donald Trump heeft bemiddeld. Hierin wordt gesproken over het terugtrekken van Israëlische troepen uit Gaza en de ontwapening van Hamas. Hier is nog geen akkoord over bereikt.
Israël beheert nog steeds meer dan 60 procent van het grondgebied in Gaza. Inwoners zijn verdreven en veel gebouwen zijn verwoest.
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