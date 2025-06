RIVM vermoedt verborgen 'industriële bronnen' van PFAS-lozingen

BILTHOVEN (ANP) - Afvalwater bevat op diverse plekken in Nederland verhoogde PFAS-concentraties, zonder dat duidelijk is waar die stoffen vandaan komen. Onderzoekers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) die PFAS in rioolwater hebben onderzocht, gaan ervan uit dat er "nog onbekende industriële bronnen" van PFAS moeten zijn. "Verder onderzoek is nodig om deze te achterhalen."

In het laboratorium zijn verschillende verbindingen gemeten "die duiden op een additionele bron". Bijvoorbeeld in monsters van afvalwater die zijn genomen bij rioolwaterzuiveringsinstallaties in Bath (Zeeland) en Amersfoort.

Van andere plekken is al langer bekend dat het rioolwater er verhoogde concentraties van de chemische stoffen bevat. Dat geldt bijvoorbeeld voor de locatie Kralingseveer in Capelle aan den IJssel. Die krijgt veel industrieel afvalwater binnen en ligt relatief dicht bij 'PFAS-hotspot' Dordrecht, waar een grote fabriek van chemiebedrijf Chemours staat.

PFAS is een verzamelnaam voor duizenden door mensen gemaakte chemische stoffen die water-, vet- en vuilafstotend zijn.