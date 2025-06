Bloomberg: Royal Air Maroc gaat grote vliegtuigorders plaatsen

RABAT (ANP/BLOOMBERG) - Royal Air Maroc is van plan grote orders te gaan plaatsen bij Boeing en Airbus, aldus persbureau Bloomberg op basis van bronnen. De nationale luchtvaartmaatschappij van Marokko wil haar vloot uitbreiden, mede omdat Marokko in 2030 een van de gastlanden voor het WK voetbal is en dan veel bezoekers worden verwacht.

Volgens Bloomberg denkt Marokko aan ongeveer 24 vliegtuigen van type Boeing Dreamliner en 50 737 MAX-toestellen. Daarnaast wordt een order overwogen voor 20 vliegtuigen van het type Airbus A220. Mogelijk kan die Airbus-bestelling volgende week op de luchtvaartshow van Parijs al naar buiten worden gebracht. De bekendmaking van de Boeing-bestelling kan worden uitgesteld tot een ontmoeting tussen koning Mohammed en president Donald Trump op een later moment, aldus de ingewijden.

Marokko wil een belangrijk luchtvaartknooppunt worden voor West-Afrika. In 2030 organiseert Marokko samen met Spanje en Portugal het WK voetbal. Voor dat jaar mikt het land op 26 miljoen bezoekers.