Schip arriveert in Ashdod met in buitenland gestrande Israëli's

ASHDOD (ANP/AFP) - Een boot met 1500 Israëli's die in het buitenland waren gestrand door de aanvallen tussen Israël en Iran, is vanuit Cyprus aangekomen in de Israëlische haven Ashdod. Volgens het Israëlische leger is dit de eerste boot met gestrande landgenoten en volgen er meer in wat 'operatie veilige terugkeer' wordt genoemd.

De burgerluchtvaart werd in Israël vrijwel helemaal stilgelegd als gevolg Iraanse drone- en raketaanvallen. Israëlische verkeersvliegtuigen weken uit naar luchthavens buiten Israël. Vliegtuigen op weg naar Israël moesten een andere bestemming vinden. Veel zijn naar Cyprus gevlogen. Daar wachten volgens Israëlische media momenteel 6500 Israëli's op de terugkeer naar huis.