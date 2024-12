RIVM ziet gezondheidsrisico's door klimaatverandering toenemen

BILTHOVEN (ANP) - Meer sterfgevallen door hitte, hevigere hooikoortsklachten, een grotere kans op huidkanker: klimaatverandering brengt ook voor de gezondheid van Nederlanders allerlei risico's met zich mee. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft de bedreigingen samengevat in een dinsdag verschenen rapport.

"Er zijn nu al grote gevolgen voor de gezondheid te zien. Deze effecten zullen naar verwachting toenemen", luidt de korte samenvatting. De mate waarin klimaatverandering onze gezondheid schaadt, valt nog niet op alle terreinen met zekerheid te zeggen.

De beste onderbouwing met cijfers zien de opstellers van het rapport bij de sterfte die samenhangt met hogere temperaturen. Gemiddeld ging het in de afgelopen drie decennia om 250 extra sterfgevallen per jaar. Doordat de aarde opwarmt, zijn er meer warme dagen per jaar. "Ook komen er meer hittegolven voor, die langer duren en heter zijn. Hierdoor sterven meer mensen dan normaal", leggen de onderzoekers uit.

Indirecte effecten

Klimaatverandering heeft ook indirectere effecten op de gezondheid van mensen. Zo maakt de legionellabacterie nu meer mensen ziek dan enkele decennia geleden. Dat komt doordat de bacterie zich meer verspreidt in het huidige klimaat: hij groeit in opgewarmd water. Ook de kans om de ziekte van Lyme op te lopen neemt toe, doordat de teken die de lymebacterie verspreiden een groter deel van het jaar actief zijn geworden.

Ook op de mentale gezondheid heeft klimaatverandering effect, zeggen de onderzoekers. Dat komt onder meer "door de dreiging die ervan uitgaat en ervaringen met extreem weer".