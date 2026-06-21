RMS-president roept op tot overdracht lichaam ex-leider Molukken

ROTTERDAM (ANP) - John Wattilete, president van de niet-erkende Republiek der Zuid-Molukken (RMS), heeft zondag opgeroepen tot de teruggave van het lichaam van een van zijn voorgangers, de Molukse jurist en vrijheidsstrijder Chris Soumokil. Dat deed hij in een toespraak voorafgaand aan de onthulling van het nationale monument op de Lloydkade in Rotterdam, ter ere van de eerste generatie Molukse migranten.

"Nonja Soumokil, de weduwe van meesterdokter Christiaan Soumokil, de tweede president van de RMS, is 92 jaar oud. Zij wacht al 61 jaar op de teruggave van de stoffelijke resten van haar echtgenoot, die op 12 april 1966 is geëxecuteerd. Haar verlangen is puur humanitair en gelet op haar leeftijd is deze situatie zeer urgent", zei Wattilete.

Soumokil werd ruim zestig jaar geleden door een militaire rechtbank in Java ter dood veroordeeld. Op 60-jarige leeftijd werd hij geëxecuteerd door een Indonesisch vuurpeloton, op bevel van president Soeharto. Waar Soumokil is begraven, is nooit bekendgemaakt.