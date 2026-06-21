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Vance spreekt van 'grote vooruitgang' in gesprekken met Iran

Samenleving
door anp
zondag, 21 juni 2026 om 15:31
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LUZERN (ANP/RTR/AFP) - De Amerikaanse vicepresident JD Vance stelt dat er de afgelopen uren "grote vooruitgang" is geboekt in de relatie tussen de Verenigde Staten en Iran. Hij sprak in Zwitserland bij het begin van de onderhandelingen met Iran van een "historische ontmoeting" en zei een toekomst voor zich te zien waarin kan worden samengewerkt.
Volgens Vance heeft president Donald Trump gevraagd om "de bladzijde om te slaan" in de relatie tussen de VS en Iran "en de hand te reiken".
De onderhandelingen zijn onder druk komen te staan door aanhoudend geweld in Libanon tussen Israël en Hezbollah. Vance zei in Zwitserland dat de uitvoering van dat staakt-het-vuren de afgelopen dagen steeds beter gaat, maar erkende ook dat dit soort bestanden "altijd een beetje rommelig" zijn.
Israëlische luchtaanvallen
Zaterdag kwamen zeker twintig mensen in Libanon om door Israëlische luchtaanvallen.
Vance zei vooraf te verwachten dat hij maximaal twee dagen in Zwitserland zou doorbrengen voor de onderhandelingen met Iran.
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