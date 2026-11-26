PARIJS (ANP/AFP/BLOOMBERG) - De leider van het Franse radicaal-rechtse Rassemblement National (RN), Jordan Bardella, heeft ontkend dat hij als tiener antisemitische berichten via Facebook heeft verstuurd. Volgens Franse media deed hij dat in gesprekken met een bekende van de middelbare school.

De 31-jarige politicus zou de berichten hebben verstuurd in het jaar van zijn achttiende verjaardag. Onderzoekswebsite Mediapart berichtte er in september al over, maar publiceerde pas donderdag samen met de krant Le Monde citaten. Dat gebeurde na een eerdere ontkenning van Bardella.

Hij zou onder meer hebben geschreven dat het "de zionisten zijn die banken leiden" en "een nieuwe wereld met Jeruzalem als hoofdstad" nastreven. Volgens Bardella zijn die berichten niet door hem geschreven en is hij het doelwit van een "vervolgingscampagne" door de media. Hij heeft herhaald juridische stappen te hebben ondernomen tegen de berichtgeving.