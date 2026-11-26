Misschien heeft die lieve goede Sint wel een nieuwe telefoon voor je in petto. Je installeert WhatsApp , tikt op “Herstellen” en ziet alleen de chats van het laatste halfjaar terug. En als klap op de vuurpijl zijn de foto’s van de kleinkinderen van deze zomer in geen velden of wegen te bekennen.

Dat kan als je back-up vol zat of maandenlang niet is bijgewerkt. “Google kan automatisch back-ups verwijderen die langer dan vijf maanden niet zijn bijgewerkt”, schrijft WhatsApp in zijn helpcentrum

Android: je back-up deelt de ruimte met je Gmail en foto’s

Op een Android-telefoon bewaart WhatsApp de back-up in je Google-account. Sinds 2024 telt die back-up mee voor je opslag bij Google. Een gratis account heeft 15 GB, gedeeld met Gmail, Google Drive en Google Foto’s, zegt Google

Zit die 15 GB vol, dan stopt de back-up. “Als je je Google-opslaglimiet overschrijdt, moet je ruimte vrijmaken om back-ups te kunnen hervatten”, schrijft WhatsApp. Je telefoon geeft daar niet altijd een duidelijke melding van. Twee regels van WhatsApp maken het extra riskant:

Een nieuwe back-up vervangt de oude. Een oudere versie terugzetten kan niet.

Een back-up die vijf maanden niet is bijgewerkt, kan Google automatisch verwijderen.

iPhone: iCloud, of straks de eigen opslag van WhatsApp

Op een iPhone gaat de back-up naar iCloud. Daar heb je zonder abonnement 5 GB, die je deelt met de reservekopie van je hele telefoon en je foto’s. Ook dan stopt de WhatsApp-back-up als de ruimte op is.

WhatsApp test nu een eigen cloudopslag voor iPhones. De back-up gaat dan rechtstreeks naar WhatsApp en is altijd end-to-end versleuteld, zodat ook WhatsApp en eigenaar Meta er niet bij kunnen. De functie is nog niet voor iedereen beschikbaar. Kies je ervoor, dan kun je niet ook een back-up in iCloud maken.

Check het in twee minuten

Ga in WhatsApp naar Instellingen > Chats > Chat back-up. Daar zie je de datum van de laatste back-up en hoe groot hij is.

Staat er een datum van weken of maanden geleden? Tik op “Maak nu back-up” en kijk of het lukt.

Tik op “Maak nu back-up” en kijk of het lukt. Lukt het niet? Kijk in je Google- of iCloud-account hoeveel ruimte er nog over is.

Kijk in je Google- of iCloud-account hoeveel ruimte er nog over is. Back-up te groot? Zet “Video’s toevoegen” uit. Video’s nemen vaak het grootste deel van de ruimte in.

Zet “Video’s toevoegen” uit. Video’s nemen vaak het grootste deel van de ruimte in. Wil je zeker zijn van je foto’s? Bewaar de belangrijkste ook buiten WhatsApp, in je fotogalerij of op een computer.

Stel ook automatische back-ups in: dagelijks, wekelijks of maandelijks. Dan voorkom je de grens van vijf maanden.

Zet je chats direct over naar je nieuwe telefoon

Wie de oude telefoon nog heeft, hoeft niet op de cloud te vertrouwen. WhatsApp kan chats rechtstreeks van je oude naar je nieuwe telefoon overzetten, ook van Android naar iPhone en andersom. Je houdt de twee telefoons dan naast elkaar en scant een code. Zet de oude telefoon pas weg als alle chats en foto’s op de nieuwe staan.

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