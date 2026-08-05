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Rob Jetten bezoekt Venray na grote natuurbrand, spreekt dank uit

Samenleving
door anp
woensdag, 05 augustus 2026 om 19:48
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VENRAY (ANP) - Premier Rob Jetten heeft woensdag een bezoek gebracht aan Venray. "Bedankt aan iedereen die hier de afgelopen dagen heel hard heeft staan zwoegen en werken", zei hij.
Maandag brak een grote natuurbrand uit in het Limburgse natuurgebied Boschhuizerbergen bij Oostrum, een dorp in de gemeente Venray. Daarbij is ongeveer 100 hectare natuur verloren gegaan. De brand was woensdagmiddag onder controle en is nog steeds niet helemaal gedoofd.
Jetten ging bij hotel Asteria in gesprek met de burgemeester van Venray, Michiel Uitdehaag. In dat hotel, aan de rand van de Boschhuizerbergen, werden gasten van camping De Oude Barrier opgevangen die vanwege de natuurbrand van de camping werden geëvacueerd.
Behalve Jetten was ook Emile Roemer, commissaris van de Koning in Limburg, aanwezig.
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