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Ferrand-Prévot gelooft niet meer in tweede Tourzege op rij

Sport
door anp
woensdag, 05 augustus 2026 om 19:24
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BELLEVILLE-EN-BAUJOLAIS (ANP/AFP) - Pauline Ferrand-Prévot heeft de hoop op een tweede overwinning op rij in de Tour de France Femmes opgegeven. De titelverdedigster van Visma - Lease a Bike kwam in de heuvelachtige vijfde etappe op tweeënhalve minuut van winnares Demi Vollering binnen en noemde haar achterstand in het algemeen klassement op geletruidraagster Marlen Reusser en Vollering "onherstelbaar".
"We moeten onszelf niet voor de gek houden: zo'n achterstand is onherstelbaar", zei Ferrand-Prévot tegen France Télévisions, nadat ze was gezakt naar de zeventiende plaats in het klassement, op vijf minuten van de Zwitserse Reusser.
"Ik voelde me niet slecht", zei de 34-jarige Française over de lastige rit. "Maar de anderen waren gewoon beter." Ferrand-Prévot zei nog altijd alles te blijven geven in de komende ritten, met name in de etappe van vrijdag met de finish op de Mont Ventoux.
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