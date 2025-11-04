ECONOMIE
Rob Jetten: brede coalitie ligt voor de hand

Samenleving
door anp
dinsdag, 04 november 2025 om 16:41
DEN HAAG (ANP) - Rob Jetten ziet een coalitie met een "brede meerderheid in de Kamer" als meest voor de hand liggende optie voor een nieuwe regering. "Nederland heeft behoefte aan een kabinet dat er snel staat", zegt de D66-leider voorafgaand aan de eerste gesprekken met fractieleiders over een nieuw te vormen regering.
Jetten hint hiermee op een samenwerking met GroenLinks-PvdA, CDA en VVD. Die laatste partij is echter geen voorstander van samenwerken met GroenLinks-PvdA. Dat standpunt herhaalde VVD-leider Dilan Yeşilgöz voorafgaand aan de bijeenkomst nog eens.
Een verkenner gaat met alle partijleiders in gesprek over mogelijke coalities. In die sessies moet volgens Jetten blijken of "partijleiders bereid zijn om over hun partijbelang heen te stappen".
