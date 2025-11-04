Deze simpele gewoonte kan je brein beschermen tegen alzheimer

Elke dag een halfuurtje wandelen kan een groot verschil maken voor de gezondheid van je hersenen. Nieuw onderzoek toont namelijk aan dat dagelijks 5.000 tot 7.500 stappen per dag de kans op cognitieve achteruitgang bij ouderen flink kan verlagen. Je hoeft dus geen sportfanaat te zijn.

Bij alzheimer spelen twee eiwitten een belangrijke rol: eerst hoopt het eiwit amyloïde zich op, daarna volgt tau. Vooral de ophoping van tau is schadelijk voor hersencellen en leidt uiteindelijk tot geheugenproblemen.

De onderzoekers hebben ontdekt dat mensen die al verhoogde amyloïde-waarden hadden, maar nog geen symptomen, baat hadden bij dagelijks bewegen. Bij hen verspreidde het tau-eiwit zich veel langzamer als ze regelmatig wandelden en daardoor bleven hun cognitieve functies langer stabiel.

14 jaar lang opgevolgd

In totaal werden 296 ouderen tot maximaal 14 jaar lang gevolgd. Alle deelnemers startten met een gezond geheugen en droegen een week lang een stappenteller. Daarna werden ze geregeld onderzocht, onder meer met hersenscans. Mensen die weinig bewogen, gingen in negen jaar tijd gemiddeld 2,5 punten achteruit op cognitieve tests. Wie dagelijks rond de 5.000 tot 7.500 stappen zette, verloor slechts 1,1 punt. De achteruitgang verliep dus meer dan dubbel zo traag.

Meer bewegen dan dit niveau gaf geen duidelijk extra voordeel. Het effect bereikte dus een plafond rond de 7.500 stappen per dag. Dat maakt het dus een haalbaar doel voor veel ouderen, zeker in vergelijking met het vaak genoemde doel van 10.000 stappen, dat voor sommigen best ontmoedigend kan zijn.

Beperkingen van de studie

Belangrijk om te weten is wel dat deze studie vooral een verband aantoont en geen definitief bewijs levert dat wandelen alzheimer voorkomt. Het kan best zijn dat mensen die minder klachten hebben gewoon gezonder zijn en daarom meer stappen zetten.

Ook werd de beweging maar één keer gemeten en bestond de onderzoeksgroep vooral uit gezonde, hoogopgeleide Amerikanen. Voor andere bevolkingsgroepen gelden deze resultaten misschien niet.