Rode Kruis bezorgd over Nepal: vrees voor nieuwe vloedgolf

DEN HAAG (ANP) - Het Rode Kruis heeft alarm geslagen over de situatie in het rampgebied in Nepal en Tibet. Gebieden zijn afgesloten van de buitenwereld, elektriciteit en telefoonverbindingen zijn weggevallen en het water blijft stijgen. "Vooral rond de rivier de Trishuli nemen de zorgen toe. Er wordt gevreesd voor een nieuwe vloedgolf."

In het land vielen deze week honderden doden door overstromingen. Die komen vaker voor, maar volgens de hulporganisatie was deze ramp uitzonderlijk. "Op sommige locaties steeg het water binnen korte tijd met acht tot tien meter. Zelfs inwoners die hun hele leven in het gebied wonen, zeggen zoiets nog nooit te hebben meegemaakt."

Door het hoge water zijn wegen en bruggen verwoest en raakten dorpen geïsoleerd. "Waar hulpverleners wel kunnen komen, is grote behoefte aan onderdak, voedsel, hygiënekits, schoon drinkwater en andere basisvoorzieningen", zegt het Rode Kruis, dat voorspelt dat vooral de toegang tot drinkwater "een grote uitdaging" gaat worden.