Volleybalsters verslaan ook Frankrijk in Four Nations Cup

APELDOORN (ANP) - De Nederlandse volleybalsters hebben de tweede wedstrijd in de Four Nations Cup gewonnen van Frankrijk. In Apeldoorn zegevierde de ploeg van bondscoach Felix Koslowski met 3-1 in sets: 25-17 25-16 23-25 25-23.

Nederland won de eerste wedstrijd vrijdag met 3-1 in sets van Oekraïne. Frankrijk had de eerste wedstrijd met 3-0 verloren van Duitsland. De ploeg speelt in de Four Nations Cup zondag nog tegen Duitsland. Het toernooi dient als voorbereiding voor de Nations League, die op 4 juni begint.