Rode Kruis schoot in 2024 recordaantal keer te hulp na natuurramp

DEN HAAG (ANP) - Nog nooit kwam het Rode Kruis zo vaak in actie na extreem weer als het afgelopen jaar. In 2024 zette de organisatie na 108 natuurrampen een hulpoperatie op. Het Rode Kruis schoot onder meer te hulp bij een recordaantal overstromingen.

"In 2024 werd record na record gebroken. In Mongolië was het de strengste winter in de afgelopen vijftig jaar. In India werd juist de hoogste temperatuur ooit gemeten: bijna 53 graden Celsius", zegt directeur Harm Goossens van het Rode Kruis.

"Niet eerder kwam het Rode Kruis bij zoveel overstromingen in actie. Het cycloonseizoen op de Filipijnen duurde langer dan ooit. En orkaan Beryl in het Caribisch gebied brak alle records: nog nooit werd een orkaan zo vroeg in het seizoen zó sterk. Door al dat natuurgeweld leunen veel mensen voor voedsel, water en medische zorg op het Rode Kruis", aldus Goossens.

Weersextremen steeds heftiger

Het Rode Kruis ziet dat de weersextremen "ieder jaar heftiger" worden. In 2023 zette de hulporganisatie nog na 87 natuurrampen een grootschalige actie op. Het jaar daarvoor ging het om 75 natuurrampen en in 2021 om 59.

Goossens waarschuwt ook dat het extreme weer "steeds vaker dichterbij huis" plaatsvindt. "In Spanje, Italië, Oostenrijk en Polen zetten overstromingen het leven van mensen op zijn kop. Het is bijna een wonder dat wij in Nederland de dans nog zijn ontsprongen", stelt hij.