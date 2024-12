Westerscheldetunnel voortaan tolvrij voor auto's en motoren

TERNEUZEN (ANP) - De Westerscheldetunnel tussen Zuid-Beveland en Zeeuws-Vlaanderen is vanaf 15.00 uur tolvrij voor auto's en motoren. Aanvankelijk was het de bedoeling in 2033 een eind te maken aan de tolheffing, maar in 2022 besloot de Tweede Kamer de maatregel acht jaar eerder door te voeren.

Het Rijk stelt 146,5 miljoen euro beschikbaar om het wegvallen van de inkomsten uit tolheffing voor de komende jaren te dekken. Voor het tolvrij maken van de tunnel voor vrachtverkeer is nog geen geld beschikbaar.

Minister Barry Madlener (Infrastructuur en Waterstaat) en de Zeeuwse gedeputeerde Harry van der Maas (mobiliteit) komen naar het tolplein in Zuid-Beveland om stil te staan bij het gedeeltelijk tolvrij maken van de verbinding.

Dagelijks 27.000 voertuigen

De Westerscheldetunnel is in 2003 geopend. Per dag maken gemiddeld 27.000 voertuigen gebruik van de 6,6 kilometer lange tunnel.

Sinds juli 2009 is de provincie Zeeland de enige aandeelhouder van de NV Westerscheldetunnel, de exploitant van de verbinding.