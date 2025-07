Rode Kruis staat klaar om gemeenten te helpen met opvangplekken

DEN HAAG (ANP) - "Het is fijn dat sommige gemeenten een stap naar voren doen, maar het is ook aan andere gemeenten om mensen een veilige plek te bieden", zo reageert het Rode Kruis op de dinsdag naar buiten gebrachte cijfers over de spreidingswet. Gemeenten die meer opvangplekken willen regelen "van goede kwaliteit voor mensen op de vlucht" kunnen rekenen op ondersteuning van het Rode Kruis.

Gemeenten hebben samen 74.500 opvangplekken voor asielzoekers gevonden, driekwart van de 101.500 plekken die de spreidingswet voorschrijft. De hulporganisatie merkt dan ook op dat er nog steeds een tekort is aan opvangplekken waar mensen langere tijd kunnen verblijven. "Dat is zorgwekkend en kan leiden tot onmenselijke situaties."