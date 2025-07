VluchtelingenWerk over spreidingswet: juiste weg is ingezet

AMSTERDAM (ANP) - VluchtelingenWerk Nederland noemt het "goed nieuws" dat driekwart van de gemeenten geheel of deels aan de opgave van de spreidingswet voldoet. Tegelijkertijd begrijpt de organisatie dat sommige gemeenten de deadline van dinsdag niet hebben gehaald, onder meer omdat het demissionaire kabinet de spreidingswet wil intrekken. "Het is echter goed nieuws dat de juiste weg is ingezet."

De organisatie benadrukt dat het belangrijk is dat de wet in stand blijft. "De opvang van asielzoekers in Nederland zit al tijden muurvast. Wanneer de spreidingswet wordt ingetrokken, blijven een aantal gemeenten onevenredig veel opvang verzorgen en hebben we onvoldoende reguliere opvangplekken." Volgens VluchtelingenWerk betekent dit dat veel asielzoekers langdurig in noodopvanglocaties verblijven "die de samenleving veel geld kosten en waar schrijnende omstandigheden eerder regel dan uitzondering zijn".

Dinsdag werd bekend dat gemeenten samen 74.500 opvangplekken voor asielzoekers hebben gevonden. Dat is driekwart van de 101.500 plekken die zij op grond van de spreidingswet moesten verzorgen.