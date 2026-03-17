Rode Kruis waarschuwt voor aanhoudende regenbuien Libanon

door anp
dinsdag, 17 maart 2026 om 6:08
BEIROET (ANP) - Het Rode Kruis waarschuwt voor aanhoudende regenbuien in Libanon. Meer dan 800.000 mensen zijn door Israëlische aanvallen op de vlucht geslagen. Velen daarvan slapen op straat. "De stortbuien van de afgelopen dagen raken hen ongekend hard", schrijft de hulporganisatie in een persbericht.
De situatie wordt volgens het Rode Kruis snel "mensonterend". Het ontbreekt onder meer aan stromend water, toiletten en andere hulpgoederen. "En met de stortbuien die ook later deze week aanhouden, lopen de geïmproviseerde onderkomens onder water", aldus de hulporganisatie. "De eersten die hieronder lijden, zijn jonge kinderen, zieken en ouderen. Zij lopen al snel risico op diarree en onderkoeling. Dit is levensgevaarlijk."
Het Rode Kruis maakt zich zorgen om de huidige gezondheidssituatie van de gevluchte inwoners, maar ook om de veiligheid. Sinds de escalatie van het conflict in Libanon begin maart kwamen honderden inwoners om het leven en raakten duizenden mensen gewond. Daarnaast kwamen volgens de hulporganisatie sinds het begin van dit jaar tientallen hulpverleners om het leven. "Hulpverleners mogen nooit een doelwit worden van aanvallen."
POPULAIR NIEUWS

"Ik voorspelde de financiële crisis van 2008: nu ziet het er nog gevaarlijk uit"

Zes tekenen dat je intelligenter bent dan je denkt

Eerste cryptobedrijf op omvallen

Trump loopt blauwtje: ook Duitsland ziet geen rol voor NAVO in Straat van Hormuz

Testosteron voor meer seks en spieren: waarom zoveel vrouwen hun toevlucht nemen tot dit hormoon.

Echt waar: ouders naar rechter omdat zoon (9) een helft keeper moet zijn

