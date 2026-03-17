Onderzoek: partijen gebruiken lobbyteksten in programma's

DEN HAAG (ANP) - Politieke partijen gebruiken in hun verkiezingsprogramma's voor de gemeenteraadsverkiezingen regelmatig letterlijke teksten van lobbyisten, zonder dit te vermelden, zegt de Open State Foundation. De organisatie onderzocht in samenwerking met NOS Bureau Regio ruim duizend verkiezingsprogramma's en zo'n 2300 lobbydocumenten uit 37 gemeenten via een geautomatiseerde tekstanalyse.

Bij meer dan vijfhonderd van deze programma's waren er overeenkomsten met lobbyteksten. In meer dan honderd gevallen was de lobbytekst letterlijk in het verkiezingsprogramma overgenomen, vaak zonder bronvermelding. "Lobbyen in Nederland is niet transparant, en dat zien we nu weer bij de gemeenteraadsverkiezingen", aldus Serv Wiemers, directeur van de Open State Foundation. "Dat politieke partijen openstaan voor input uit de maatschappij is prima, zolang ze maar inzicht daarover geven. En zolang ze niet klakkeloos teksten van lobbyisten overnemen. De kiezer moet weten welke belangen op welke manier zijn meegenomen."

De onderzoekers benaderden in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van komende woensdag griffies van tientallen gemeenten met het verzoek om alle lobbygerelateerde documenten te delen. Ook zijn de verkiezingsprogramma's van lokale partijen in alle 342 gemeenten geautomatiseerd opgezocht en meegenomen indien gevonden. De dataset bestond zo uit meer dan duizend verkiezingsprogramma's. Bij de analyse is met behulp van software gelet op zowel letterlijk overgenomen teksten als op inhoudelijke overeenkomsten.

Lokale partijen

Zo werd een hele alinea uit een flyer van de Koninklijke Metaalunie teruggevonden in het verkiezingsprogramma van het CDA in Deventer. Volgens de onderzoekers gaat het vooral om lokale partijen en is er een "breed palet aan lobbyisten" van onder meer grote bedrijven, brancheverenigingen, maatschappelijke organisaties en overheidsinstellingen die lobbyteksten onder meerdere gemeenten verspreiden. Dit onderzoek geeft een eerste beeld, maar geen volledig overzicht van alle lobby, stellen ze.

De Open State Foundation pleit voor bronvermelding in verkiezingsprogramma's en een lokaal lobbyregister, zodat mensen weten waar informatie vandaan komt. "In de meeste landen om ons heen is lobbytransparantie geregeld, ook op lokaal niveau", zegt Wiemers. "Op nationaal niveau dringt de Tweede Kamer al tien jaar aan op een lobbyregister. Die is nu eindelijk teruggekomen in het coalitieakkoord. Nu nog de gemeenten."