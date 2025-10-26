Rode Kruis zoekt samen met Hamas naar overleden gijzelaars

GAZA-STAD (ANP/RTR) - Het Rode Kruis werkt samen met Hamas bij het zoeken naar de lichamen van overleden gijzelaars, meldden Israëlische media. Dat zou de hulporganisatie onder andere doen in een gebied in Gaza dat onder controle staat van het Israëlische leger.

Volgens The Jerusalem Post denkt Israël dat meerdere lichamen van gijzelaars zich bevinden achter de "gele lijn", het gebied waar Israëlische troepen zich naartoe hebben teruggetrokken. Daar zou momenteel gezocht worden.

Hamas moet volgens de voorwaarden van de wapenstilstand nog dertien lichamen overdragen, maar gaf eerder al aan dat het enige tijd kan duren om alle lichamen te lokaliseren en te bergen.

Dinsdag zijn voor het laatst overblijfselen van gijzelaars teruggekeerd.