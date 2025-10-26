Politie fouilleert groep van 30 demonstranten in Utrecht

UTRECHT (ANP) - De politie heeft in het centrum van Utrecht een groep van zo'n dertig demonstranten gefouilleerd. De locatie geldt als veiligheidsrisicogebied, ingesteld uit angst voor wanordelijkheden tijdens aangekondigde demonstraties.

Enkele van hen hebben een Prinsenvlag bij zich, die werd gebruikt door de NSB. Op een daarvan staat de naam van de extreemrechtse groep Voorpost en een teken uit het runenschrift, dat vanwege de Germaanse oorsprong werd gebruikt door de nazi's. Een deel van de groep draagt kleding van Defend Europe en Defend Netherlands.

Zondag was een anti-migratieprotest aangekondigd, maar de organisatie heeft dit afgezegd.

Paardenveld

De groep is daarna onder begeleiding naar Park Paardenveld gebracht. Daar is een demonstratieplek ingericht. Rondom de locatie staat politie, die toezicht houdt.

Even verderop startte rond 13.00 uur de demonstratie Samen tegen Fascisme. Aan de actie deden zo'n tweehonderd mensen mee. Ze droegen Palestijnse vlaggen, vlaggen van de Antifascistische Aktie en van de politieke partij BIJ1.

'Let op elkaar'

Na een officieel programma met sprekers verliet een groot deel van de deelnemers het veld. De organisatie waarschuwde om niet alleen te vertrekken. "Let op elkaar", klonk het vanaf het podium. Ook hier houdt de politie toezicht.

De demonstranten wilden in eerste instantie actievoeren op het Domplein en ook een route door de stad lopen. De Utrechtse burgemeester Sharon Dijksma verplaatste de demonstratielocatie naar het Moreelsepark. Een bezwaar van de demonstranten hiertegen wees een rechter zaterdag af na een spoedprocedure.